Nas Notícias Morreu Carlos do Carmo Por

O novo ano começa de forma trágica para a cultura nacional com a morte de Carlos do Carmo, um dos mais prestigiados nomes do fado português. Tinha 81 anos.

De acordo com o Expresso, o fadista morreu no hospital de Santa Maria, em Lisboa, unidade hospitalar para a qual foi levado, nos últimos dias, com um aneurisma.

Afastado dos palcos há algum tempo, o último concerto do fadista tinha decorrido em novembro de 2019, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Carlos do Carmo era um dos mais reputados cantores portugueses, eternizando canções como “Lisboa, menina e moça” e “Os putos”.