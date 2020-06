Nas Notícias Morreram oito pessoas nas estradas portuguesas no primeiro fim de semana de verão Por

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) diz-se preocupada com “forte aumento da sinistralidade nos últimos dias”, depois do confinamento. Contam-se oito mortos e 14 feridos graves nas estradas no primeiro fim de semana de verão.

Oito pessoas morreram e 14 ficaram feridas com gravidade no primeiro fim de semana de verão, o que suscita a preocupação da ANSR.

Os números são “muito superiores” àqueles que foram registados nos últimos dias.

“No primeiro fim de semana de verão oito pessoas perderam a vida nas estradas portuguesas e 14 ficaram gravemente feridas. Estes números são muitos superiores à média registada nos últimos anos”, pode ler-se, num comunicado daquela autoridade.

Das oito vítimas mortais registadas, seis circulavam em motos, sendo que o distrito de Braga é aquele que conta mais óbitos, com três, seguido de Santarém, com dois. Lisboa, Setúbal e Viseu contam uma vítima mortal cada.

A ANSR manifesta preocupação pelo forte aumento da sinistralidade nos últimos dias”, depois do confinamento. E lembra a mensagem divulgada na campanha de combate à sinistralidade rodoviária – “E se a estrada falasse?” – que visava precisamente alertar para a necessidade de adotar comportamentos seguros, na estrada, depois de levantadas as restrições.

“Face a estes números, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, preocupada com o forte aumento da sinistralidade nos últimos dias, após o confinamento, reitera o pedido a todos os portugueses para darem prioridade à vida e para cumprirem as regras de segurança no regresso à estrada”, refere o comunicado.

A atitude demonstrada pelos portugueses durante o confinamento “salvou vidas, e demonstrou que se todos juntos cumprirmos as regras conseguimos tornar evitável o que parecia inevitável”.

Esta atitude “responsável”, refere a ANSR, “deve também ser adotada nas estradas portuguesas, pois o comportamento de cada um de nós pode salvar vidas na estrada”.