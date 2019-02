Morreram 24 trabalhadores em explosão de mina na Síria

Vinte e quatro trabalhadores morreram hoje na Síria na explosão de uma mina que destruiu o veículo que as transportava próximo da aldeia do município de Salamieh, no campo oriental da província síria de Hama, informou a agência de notícias estatal da Síria.

A agência de notícias estatal da Síria, citada pela Associated Press (AP), diz que a mina terrestre foi colocada pelo grupo do Estado Islâmico.

Há pouco mais de duas semanas, a 07 de fevereiro, sete pessoas morreram e outras ficaram feridas numa outra explosão de uma mina terrestre junto da aldeia de Rassem Al-Ahmar no campo oriental de Hama, ao norte de Damasco.

O acampamento do leste de Hama foi libertado do Daesh em 2017, mas – segundo a AP – foram plantadas minas nos campos agrícolas para impedir o avanço do exército e impedir o retorno de civis.