Moreirense vence Boavista e sobe ao sétimo lugar da I Liga

O Moreirense subiu hoje provisoriamente ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Boavista, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada.

Mateus colocou o Boavista em vantagem aos 17 minutos, mas o Moreirense deu a volta ao encontro, com golos de Nenê (28), de grande penalidade, e de Arsénio (45+3), este já com os ‘axadrezados’ em desvantagem numérica, após a expulsão de Neris (36).

Com este resultado, o Moreirense ascendeu ao sétimo posto, com 22 pontos, enquanto o Boavista segue na 12.ª posição, com 13.