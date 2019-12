Moreirense vence Belenenses SAD com golo aos 90 minutos

O Moreirense venceu hoje em casa ao Belenenses SAD, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o golo do triunfo a surgir aos 90 minutos.

Mateo Cassierra (18 minutos) colocou os ‘azuis’ em vantagem, mas os defesas centrais Steven Vitória (61) e Lazar Rosic (90) deram ao Moreirense o segundo triunfo nos últimos 10 encontros.

Com este resultado, os minhotos subiram ao 11.º lugar, com 17 pontos, enquanto o Belenenses SAD, que viu André Sousa ser expulso após o primeiro golo do Moreirense, caiu para 14.º, com 15.