Moreirense recebe Portimonense após triunfo histórico no estádio da Luz

O Moreirense, depois de uma histórica vitória em casa do Benfica, recebe hoje o Portimonense, e o Vitória de Setúbal o Feirense, nos jogos que abrem a 10.ª jornada da I Liga de futebol.

A formação de Moreira de Cónegos, que já tinha vencido o Benfica numa meia-final da Taça da Liga em 2017, em terreno neutro, conseguiu na última semana o feito inédito de vencer as ‘águias’ na Luz, por 3-1.

Na 10.ª jornada, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a formação de Ivo Vieira defronta o Portimonense (19:00), num encontro que opõe equipas próximas na tabela, separadas por dois pontos.

Os dois emblemas atravessam fases tranquilas, com o Moreirense em sétimo (13 pontos), após dois triunfos seguidos, e o Portimonense em 11.º (11 pontos), depois de vencer fora o Nacional e empatar em casa com o Belenenses.

Um pouco mais tarde, às 21:15, o Vitória de Setúbal (9.º), de Lito Vidigal, recebe um Feirense (14.º) em mau momento – na última época terminou no primeiro lugar acima da descida -, e que não vence desde 20 de agosto.

Os sadinos entram na 10.ª ronda depois de uma derrota pelos ‘mínimos’ em Braga (2-1), mas vinham de duas vitórias consecutivas na Liga: fora com o Tondela e em casa com o Moreirense.

Os ‘grandes’ entram em campo no fim de semana, com o FC Porto a receber no sábado o Sporting de Braga, em jogo pela liderança, e no domingo o Sporting a defrontar em casa o Desportivo de Chaves, e o Benfica – que somou o quarto jogo sem vencer (três derrotas e um empate, entre ‘Champions’ e Liga) – a visitar o Tondela.

Programa da 10.ª jornada:

– Sexta-feira, 09 nov:

Moreirense – Portimonense, 19:00.

Vitória de Setúbal – Feirense, 21:15.

– Sábado:

Desportivo das Aves – Rio Ave, 15:30.

Belenenses – Boavista, 15:30.

Nacional – Marítimo, 18:00.

FC Porto – Sporting de Braga, 20:30.

– Domingo, 11 nov:

Vitória de Guimarães – Santa Clara, 15:00.

Tondela – Benfica, 17:30.

Sporting – Desportivo de Chaves, 20:00.