Moody’s melhora ‘rating’ de Moçambique mas alerta que riscos mantêm-se

A agência de notação financeira Moody’s melhorou hoje o ‘rating’ de Moçambique em um nível, assumindo que a reestruturação da dívida soberana prossegue, mas alerta que o perfil de crédito mantém-se “muito fraco”.

“A Moody’s melhorou a opinião de crédito sobre as emissões de dívida em moeda local e em moeda estrangeira, de Caa3 para Caa2 e manteve a Perspetiva de Evolução Estável”, lê-se numa nota divulgada hoje, na qual se explica que esta alteração “reflete a melhoria incremental no perfil de crédito de Moçambique, que é ainda muito fraco, no seguimento da reestruturação da dívida”.

A Moody’s é assim a primeira agência de ‘rating’ a mudar a opinião de crédito sobre Moçambique desde que o Governo anunciou, este mês, um acordo com os credores para a reestruturação dos títulos de dívida emitidos em 2016 no valor de 726,5 milhões de dólares, sobre os quais está em incumprimento financeiro [‘default’] desde esse ano.

A melhoria no ‘rating’, que continua numa das piores posições em termos de análise de crédito (com recomendação de não investimento), “avalia o ligeiro alívio financeiro que a reestruturação dos títulos de dívida vai dar ao Governo”, que beneficiará também de “menos riscos de litigação”.

O acordo, acrescentam, oferece também “melhores perspetivas de Moçambique entrar num programa financeiro do Fundo Monetário Internacional, o que daria ao Governo mais liquidez e políticas favoráveis, do ponto de vista da análise do crédito, e mais eficazes”.

O rating Caa2 “ainda indica um alto risco de incumprimento financeiro para os credores privados, dado que a dívida pública vai continuar muito alta, e o acesso a financiamento vai continuar limitado”, alertam ainda os analistas da Moody’s.

A Perspetiva de Evolução Estável, por seu lado, “reflete a expectativa da Moody’s de que o Governo vai trabalhar para garantir um programa do FMI”, que apesar de dever ser um processo moroso, “vai dar mais incentivos ao Governo para pagar os cupões [prestações da dívida] e assume que o acesso do Governo a financiamento, apesar de continuar difícil, não se vai deteriorar ainda mais”.