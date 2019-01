Mónaco suspende Henry e entrega comando da equipa a adjunto

O Mónaco suspendeu Thierry Henry das suas funções de treinador, apenas três meses e meio de lhe ter confiado o comando da equipa principal do clube da liga francesa de futebol, substituindo então o português Leonardo Jardim.

Em comunicado, o clube do campeonato francês dá conta também de que a equipa fica com o até agora adjunto Franck Passi, “na espera de uma decisão definitiva”.

Henry, que contava com um português na sua equipa, João Tralhão, foi nomeado a 13 de outubro e falhou na missão de recuperar a equipa, que continua na senda dos maus resultados, sendo penúltima no campeonato – acaba de perder em casa com o Estrasburgo, por 5-1, e foi eliminada da Taça de França pelo Metz, da segunda divisão, com quem perdeu por 3-1.