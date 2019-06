Motores Momentos dos testes para as 24 Horas de Le Mans Por

Preparativo imprescindível para a grande corrida do meio do mês de junho, os testes oficiais para as 24 Horas de Le

Mans não faltaram à tradição, levando a um primeiro contacto com o famoso traçado de La Sarthe.

Os tempos conseguidos foram apenas um primeiro indicativo de como as equipas se apresentam para a corrida de 15 e 16 de junho.

Uma Toyota em plena forma, um Sebastien Buemi inspirado e muito equilíbrio nas classes inferiores foram as notas dominantes destes ensaios, onde também participaram os três pilotos que vão participar na prova. Para Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e Pedro Lamy foi mais do que um primeiro contacto do ano com a pista de Le Mans.

Um pequeno vídeo recorda alguns dos momentos deste fim de semana ‘aperitivo’ em La Sarthe.