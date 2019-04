Moeda angolana começa semana a apreciar-se face a euro e dólar

A moeda angolana encerrou o primeiro dia da semana a apreciar-se frente à europeia e norte-americana, após, há uma semana, ter atingido mínimos históricos, transacionando-se hoje nos 360,207 kwanzas/euro e 320,241 kwanzas/dólar, indica o Banco Nacional de Angola (BNA).

Há uma semana, a moeda angolana atingiu 363,074 kwanzas/euro e 321,049 kwanzas/dólar.

Tendo em conta os dados do banco central angolano, em relação à moeda europeia, a angolana já se depreciou 48,529 por cento desde 09 de janeiro do ano passado, quando era transacionada a 185,4 kwanzas/euro e as autoridades de Luanda começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão.

A moeda angolana atingirá uma depreciação de 50 por cento frente à europeia quando for transacionada a 370,800 kwanzas/euro.

Face à moeda norte-americana, o kwanza já se depreciou 48,189 por cento desde a mesma data, quando se transacionava a 165,92 kwanzas/euro.

Para atingir uma depreciação de 50 por cento face ao dólar, o kwanza terá de atingir os 331,860 kwanzas/dólar.

Em janeiro de 2018, face ao pico da crise económica que o país então vivia, as autoridades angolanas começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, primeiro trissemanais e atualmente diárias.

Hoje, no mercado paralelo, o euro está a transacionar-se entre os 480 e 500 kwanzas, enquanto o dólar se troca entre os 410 e 430.