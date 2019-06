Moeda angolana acentua depreciação face a euro e dólar e renova mínimos

A moeda angolana continua a seguir a tendência de forte depreciação face à europeia e à norte-americana, iniciada esta semana, renovando hoje os mínimos históricos para 383,784 kwanzas/euro e 340,687 kwanzas/dólar, indica o Banco Nacional de Angola (BNA).

Na quinta-feira, a moeda angolana já se tinha afundado oito kwanzas em relação ao euro e cinco face ao dólar, mantendo uma trajetória depreciativa desde o início da semana.

Na Quarta-feira, o kwanza angolano já renovara mínimos face ao euro, atingindo dos 372,933 kwanzas, tendo, quinta-feira, começado a transacionar-se de manhã nos 378,498 kwanzas e, no final da sessão, nos 380,224 kwanzas, acabando hoje fixado nos 383,784 kwanzas.

Em relação ao dólar, quarta-feira começou por valer 333,271 kwanzas, renovando já aí os mínimos, para, na manhã de quinta-feira, depreciar-se para 335,459 kwanzas e, no final da sessão de hoje, se situar nos 338,368 kwanzas, fechando a semana nos 340,687 kwanzas.

Com os novos mínimos, e desde 09 de janeiro de 2018, quando as autoridades de Luanda puseram termo à taxa de câmbio fixa e começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, o kwanza já se depreciou 51,691 por cento face ao euro e 51,298 por cento em relação ao dólar.

Em janeiro de 2018, um euro equivalia a 185,4 kwanzas, enquanto um dólar era transacionado a 165,92 kwanzas.

Em janeiro, mas deste ano, um euro equivalia a 352,828 kwanzas, enquanto o dólar era transacionado a 310,158 kwanzas.

Hoje, no mercado paralelo, o euro transaciona-se entre os 520 e 540 kwanzas, enquanto o dólar se situa entre os 440 e 460 kwanzas.