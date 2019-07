Moçambique quer mais de cinco milhões de crianças a estudarem em português e numa língua africana até 2029

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique (MINEDH) pretende que mais de cinco milhões de alunos estudem em português e numa língua nativa até 2029, no âmbito da Estratégia de Educação Inclusiva, anunciou aquela entidade.

A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, Conceita Sortane, citada hoje pelo diário Notícias, afirmou que a referida meta vai representar um salto significativo na promoção da educação bilingue.

Atualmente, 532.204 alunos da primeira à quinta classes recebem aulas em português e na língua africana mais falada na região onde estudam.

O programa está a ser implementado em 2.924 escolas de todo o país e a previsão é que o mesmo atinja 17.152 escolas até 2029.

“Queremos, em última instância, que todas as crianças moçambicanas, sem exceção, beneficiem do direito inalienável à educação, consagrado na Constituição da República”, declarou Conceita Sortane.

No mesmo sentido, prosseguiu, o Governo conseguiu que 76 mil crianças com necessidades especiais estejam inscritas no Sistema Nacional de Educação, uma cifra que representa 61 por cento da meta prevista para o período 2015-2019.

“O Governo está a criar condições para que o desconhecimento da língua portuguesa e a condição física, psíquica ou motora não constituam barreiras no acesso à educação”, frisou.

As autoridades moçambicanas introduziram o ensino bilingue na escola primária em 2015, visando facilitar a integração escolar de crianças que não falam a língua portuguesa.

O sistema consiste na utilização da língua nativa mais falada na região em paralelo e de forma gradual com a língua portuguesa.

O método não está ainda a ser usado em todas as escolas, devido à insuficiência de professores com formação psicopedagógica para o ensino bilingue.