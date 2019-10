Moçambique/Ataques: Forças de defesa e segurança abatem nove membros de grupos armados

O Ministério da Defesa de Moçambique anunciou hoje que as forças armadas do país abateram nove membros dos grupos armados que atacam a região nortenha de Cabo Delgado, num combate ocorrido no sábado.

“As Forças de Defesa e Segurança travaram, no último sábado, na zona de Limala-Nbau, no distrito de Mocímboa da Praia, um combate contra malfeitores que resultou no abate de nove deles”, lê-se no documento.

A mesma nota acrescenta que “as operações prosseguem” e os militares “continuam em prontidão combativa”.

O comunicado realça que o confronto aconteceu após a visita do ministro da Defesa, Atanásio M’tumuke, à zona, para avaliação dos níveis de prontidão das tropas.

Nbau foi palco de confrontos a 23 de setembro, após um ataque reivindicado pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI), em que terão morrido 10 pessoas e foram incendiadas várias casas, incluindo a sede da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

A região de Cabo Delgado é afetada, desde outubro de 2017, por ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que eclodiram em Mocímboa da Praia.

Como consequência já terão morrido, pelo menos, 200 pessoas, quase todas em aldeias isoladas e durante confrontos no mato, mas, nalgumas ocasiões, a violência já atingiu transportes na principal estrada asfaltada da região, bem como a área dos megaprojetos de exploração de gás – onde há várias empresas subempreiteiras portuguesas.

Autoridades e analistas ouvidos pela Lusa têm considerado pouco credível que haja um envolvimento genuíno do grupo terrorista nos ataques, que vá além de algum contacto com movimentos no terreno.