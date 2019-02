MNE português sexta-feira em Luanda para preparar visita de Marcelo Rebelo de Sousa

O chefe da diplomacia portuguesa chega quinta-feira à noite a Luanda, numa deslocação destinada a preparar a visita de Estado do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola, em março, indica hoje um comunicado do Governo angolano.

No documento, o Ministério das Relações Exteriores angolano refere que a visita de Augusto Santos Silva, de cerca de 24 horas, será cumprida na íntegra só na sexta-feira, começando de manhã com um encontro, a sós, com o homólogo de Angola, Manuel Augusto.

Depois do encontro, para o que estão previstos 15 minutos, os chefes da diplomacia dos dois países copresidem um encontro de trabalho entre as delegações ministeriais de Angola e de Portugal, após o que se seguem declarações à imprensa.

Augusto Santos Silva regressará a Lisboa ao princípio da noite de sexta-feira.