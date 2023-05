Nas Notícias 3 mitos e verdades sobre a vitamina D Por

Apesar de amplamente conhecida, existem muitos mitos e verdades sobre a vitamina D. Saiba tudo o que é necessário para manter níveis adequados deste nutriente vital para a saúde.

Desfrute do sol na praia enquanto aumenta os seus níveis de vitamina D.

A vitamina D é um nutriente essencial para o nosso organismo com muitas funções importantes no corpo, como ajudar a manter os ossos saudáveis, regular o sistema imunológico e até mesmo melhorar o humor. Porém, há muitos mitos e verdades sobre a vitamina D.

Mito 1: A vitamina D só pode ser obtida através da exposição ao sol

Verdade: O corpo humano é capaz de produzir vitamina D a partir da exposição solar. No entanto, peixes gordos como salmão, sardinha e atum, além de suplementos vitamínicos, também contêm vitamina D.

O salmão é uma ótima fonte de vitamina D. Experimente incluí-lo na sua dieta.

Pessoas com dificuldade em absorver a vitamina D do sol, como aquelas que vivem em áreas com pouco sol ou que usam protetor solar com frequência, podem optar por suplementação para garantir níveis adequados de vitamina D no organismo.

Veja abaixo uma lista de alguns alimentos ricos em vitamina D:

Salmão

Atum

Sardinha

Gema de ovo

Fígado bovino

Leite e derivados

Cereais fortificados

Cogumelos



Mito 2: Uma pessoa pode ter excesso de vitamina D.

Verdade: Embora a deficiência de vitamina D seja comum em muitas pessoas, é possível ter excesso de vitamina D no organismo. A intoxicação por vitamina D pode levar a sintomas como náuseas, vómitos, fraqueza muscular e até mesmo problemas nos rins.

É importante seguir as recomendações do médico ou nutricionista relativamente à dose de suplementação de vitamina D.

Mito 3: Todos os tipos de vitamina D são iguais.

Verdade: Existem vários tipos de vitamina D, sendo que a forma mais comum é a vitamina D3 (colecalciferol) produzida pelo corpo quando a pele é exposta ao sol e também é encontrada em alimentos como peixes gordos. Já a vitamina D2 (ergocalciferol) está presente em vegetais, como cogumelos.

Cápsulas de vitamina D3 são uma opção eficaz para suplementar a vitamina D em casos de deficiência.

Embora seja possível utilizar ambos os tipos como suplementos, a vitamina D3 eleva os níveis sanguíneos de vitamina D de forma mais eficaz

A reter…

A vitamina D é um nutriente fundamental para a saúde do nosso corpo. Além disso, pode ser obtida através da alimentação, incluindo opções veganas, além da exposição solar. No entanto, é importante ter precaução para evitar excessos. Antes de fazer mudanças na sua dieta ou tomar suplementos vitamínicos, consulte um médico ou nutricionista.