Motores Mitch Evans leva Jaguar à vitória na Fórmula E no México e Félix da Costa é segundo

Mitch Evans acelerou para a vitória na prova de Fórmula E disputada este sábado na Cidade do México, e onde António Félix da Costa encetou uma recuperação incrível que o levou à segunda posição.

Evans ditou a sua sorte após a largada, quando conseguiu ganhar a liderança na travagem para a primeira curva, onde deixou para trás o ‘pole-position’ André Lotterer.

Depois, enquanto o alemão da Porsche cometeu vários erros e acabou por abandonar nas boxes após uma ida ao muro, Mitch Evans foi-se isolando na frente da corrida, perseguido a muita distância por Sebastien Buemi.

Mas mais atrás Félix da Costa, em companhia do seu companheiro de equipa Jean-Eric Vergne, iniciavam uma progressão notável, que acabaria na discussão pelos lugares do pódio.

Em duas voltas o dois pilotos da DS Techeetah imuscia-se no top seis, depois atacariam e conseguiriam deixar para trás Nick de Vries, que se despistaria quando estava a disputar o quinto lugar com António Félix da Costa.

Vergne ainda conseguiria passar Félix da Costa antes do português ir ao ‘atack mode’, mas depressa o piloto de

Cascais lograva voltar à frente do seu companheiro de equipa, partindo ao ataque das posições do pódio. Apesar da resistência conseguiria passar Sebastien Buemi, que também não resistira a Sam Bird.

Depois foi a fez de António partir para o ataque ao segundo posto do inglês da Virgin, que acabou por cometer um erro e deixar o caminho livre para o segundo posto do português da DS Techeetah, que já com Mitch Evans muito longe cortou a meta na segunda posição, que lhe permite ocupar a terceira posição no campeonato.

Com este seu segundo triunfo na Fórmula E, Evans passou a liderar a tabela classificativa após a prova mexicana, com um ponto de vantagem sobre Alexander Sims, que nesta corrida foi quinto, atrás de Jean-Eric Vergne.