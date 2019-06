Minsk2019: Judoca Telma Monteiro estreia-se com ‘ippon’, Maria Siderot avança

A judoca portuguesa Telma Monteiro iniciou hoje a defesa do título nos Jogos Europeus com um triunfo, por ‘ippon’, sobre a holandesa Margriet Bergstra, na segunda edição da competição, em Minsk.

Telma Monteiro, 16.ª do ‘ranking’ mundial na categoria de -57 kg, impôs a penalização mais forte no judo a 28 segundos do fim do combate com Bergstra, 27.ª do ‘ranking’.

A próxima adversária da atleta de 33 anos, que procura o sexto título de campeã da Europa, é a romena Stefan Corina, 51.ª da classificação internacional.

Maria Siderot, 28.ª mundial na categoria de -48 kg, também passou o primeiro combate, superiorizando-se à alemã Katharina Menz, 19.ª, por ‘waza-ari’.

A servia Milica Nicolic, oitava do ranking, é a próxima a desafiar a portuguesa.

Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52 kg, e Gonçalo Mansinho, em -60 kg, não foram além do primeiro combate.

Catarina Costa, em -48 kg, e João Crisóstomo e Sergiu Oleinic, em -66 kg, são os outros judocas lusos em ação hoje.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.