Ministros da Administração Interna da CPLP reúnem-se hoje em Cabo Verde

Os ministros da Administração Interna dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reúnem-se hoje na capital cabo-verdiana, para debater a mobilidade no espaço lusófono e a criação de uma resposta conjunta de proteção civil.

Um dos temas em debate na V reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, na cidade da Praia, será a criação de uma resposta de proteção civil e ajuda humanitária no seio da comunidade, anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita.

“Um dos temas essenciais é o sistema de resposta conjunto no domínio da proteção civil e do apoio humanitário que os recentes acontecimentos em Moçambique transformaram ainda mais numa necessidade e numa prioridade de ação das forças no âmbito de uma resposta global no âmbito da CPLP”, disse Eduardo Cabrita, que vai estar presente quarta-feira na reunião.

Já na segunda-feira, o ministro da Administração Interna de Cabo Verde tinha anunciado a criação de “mecanismos de intervenção coordenada”, no âmbito da CPLP, que respondam prontamente em situações de emergência humanitária, como a que recentemente atingiu Moçambique.

Estarão igualmente em apreciação os desenvolvimentos na área da mobilidade no espaço lusófono, uma proposta conjunta de Portugal, que atualmente ocupa o secretariado-executivo da organização, e de Cabo Verde, que detém a presidência da CPLP.

Antes da reunião de hoje, realizaram-se três conselhos de apoio: do conselho de comandantes nacionais, diretores nacionais, presidentes de salvação pública, proteção civil e bombeiros, do conselho de chefes de polícia e do conselho de diretores nacionais de migração, estrangeiros e fronteiras da CPLP.

No final do encontro irá ser elaborada uma Declaração Final.