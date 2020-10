Economia Ministro revela que TAP vai perder 1600 trabalhadores Por

O grupo TAP vai perder mais 400 trabalhadores, depois de 1200 já terem saído, revelou hoje o ministro das Infraestruturas e Habitação, no parlamento.

Pedro Nuno Santos explicou que o “redimensionamento” é vital para “garantir a sustentabilidade da TAP”.

“Não podemos manter artificialmente uma dimensão que não tem adesão ao mercado em que estamos hoje a operar. Não podemos manter emprego que depois não tem trabalho”, sustentou o governante.

O plano de reestruturação, que tem de ser apresentado até 10 de dezembro, é “o dossiê mais difícil que eu tenho como ministro das Infraestruturas”, confessou Pedro Nuno Santos.

O governante referiu ainda que as quatro rotas criadas no aeroporto do Porto, após o Estado “tomar uma posição mais assertiva” na TAP, “são neste momento um prejuízo” para a empresa.

As rotas que ligam o Aeroporto Francisco Sá Carneiro a Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada estão com “46 por cento da lotação em média”, precisou o ministro.