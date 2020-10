Economia Ministro promete aumento salarial indireto para 14 por cento da função pública Por

João Leão, ministro das Finanças, afirmou hoje que “100 mil trabalhadores da Administração Pública” vão receber mais em 2021 “por via do aumento do salário mínimo”.

Com os salários da função pública congelados, o “aumento bastante significativo do salário mínimo nacional”, prometido pelo Governo sem que o valor seja especificado, vai afetar diretamente cerca de 14 por cento dos 750 mil funcionários públicos.

“Como propomos um aumento significativo do salário mínimo nacional, em linha com o aumento nominal da anterior legislatura, esse aumento vai-se traduzir num aumento do salário da Administração Pública para os trabalhadores que recebem um valor próximo do salário mínimo e que abrange cerca de 100 mil trabalhadores, que vão ter um aumento significativo dos seus salários”, declarou o ministro.

Na função pública, a remuneração mais baixa é de 645,07 euros. Como o salário mínimo nacional, atualmente nos 635 euros, deverá subir 24 ou 25 euros, cerca de 100 mil funcionários públicos que recebem atualmente os 645,07 euros irão passar a receber cerca de 660 euros.

Os sindicatos defendem que, como o escalão remuneratório seguinte está nos 693,13 euros, deveria ser este o valor mínimo do salário na função pública.