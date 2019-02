Ásia Ministro pede desculpa por atraso de… três minutos Por

Yoshitaka Sakurada, o ministro das Olimpíadas do Japão, emitiu um comunicado a pedir desculpa publicamente por chegar a uma reunião parlamentar com um atraso de.. três minutos.

Parece pouco, cá no ocidente, mas a verdade é que a reunião da comissão parlamentar do Orçamento foi cancelada.

A oposição é que não esperou para atacar o ministro, que há três dias esteve envolvido numa enorme polémica.

Yoshitaka Sakurada lamentou que a nadadora Rikako Ikee vá falhar os Jogos de Tóquio’2020 porque… tem leucemia.

“Ela é uma potencial vencedora de ouro, uma atleta em quem temos grandes expectativas”, sustentou o governante.

Do caso surgiu, até hoje, o mais recente pedido de desculpa do ministro.

“Eu não tive consideração, peço desculpa e retiro o que disse”, lamentou Sakurada.

Além da pasta das Olimpíadas do próximo ano, o ministro tutela também a cibersegurança do computador. O irónico é que, como revelou no ano passado, nunca usou… um computador.