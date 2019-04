Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato

O ministro das Infraestruturas e da Habitação reúne-se hoje, às 21:00, com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) por causa da greve dos motoristas.

Num comunicado enviado às redações, o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos adianta que a reunião terá lugar no ministério, em Lisboa, e terá também a participação do secretário de Estado das Infraestruturas.

A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.