Ministro das Infraestruturas e da Habitação inicia 6.ª feira visitas aos portos nacionais

O ministro das Infraestruturas e da Habitação disse à Lusa que começa na sexta-feira um ciclo de visitas aos portos comerciais portugueses, com início no porto de Sines e término nos portos de Setúbal e Lisboa, dia 27.

Pedro Nuno Santos será acompanhado nas visitas pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda.

O ministro, que tem os portos sob sua tutela no atual Governo, disse à Lusa que o objetivo do ciclo de visitas passa por reunir com as várias administrações portuárias para conhecer os projetos que estão em curso, assim como inteirar-se da gestão e características daquelas infraestruturas “tão centrais no desenvolvimento da economia local, regional e nacional”.

No Porto de Sines, o ministro e o secretário de Estado reunirão com o Conselho de Administração, seguindo-se uma visita ao Centro de Sistemas e Helpdesk, ao Centro de Controlo de Tráfego e terminais portuários.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação recordou, sobre o porto de Sines, que se trata da maior infraestrutura nacional, com um peso atualmente de 1,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, valor que quase duplicará com os investimentos que estão previstos para aquele porto.

Segundo o governante, é para Sines que estão previstos alguns dos maiores investimentos no setor para os próximos anos, nomeadamente o novo terminal Vasco da Gama, cujo concurso público internacional foi lançado em 15 de outubro de 2019 e que representa um investimento de 650 milhões de euros.

Pedro Nuno Santos salientou que os portos nacionais são “um motor essencial do desenvolvimento do país”.

“O mar é e sempre foi um dos nossos maiores ativos enquanto país. Uma marca central da nossa identidade enquanto povo. Os portos são, por isso, um dos principais elos de ligação de comunidades e de ligação entre Portugal e os seus países parceiros”, acrescentou.

Na quarta-feira, 20 de novembro, Pedro Nuno Santos tem visitas previstas aos portos de Leixões, Viana do Castelo e Aveiro.

Conforme indicou à Lusa o governante, o ciclo de visitas termina no dia 27 de novembro nos portos de Setúbal e de Lisboa.