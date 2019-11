Ministro da Defesa pede “gestão exemplar” de recursos às Forças Armadas

Almada, Setúbal, 08 nov 2019 (Lusa) – O ministro da Defesa defendeu hoje uma “gestão exemplar” e pediu “a todos” um “comportamento moral e ético irrepreensível” na gestão de recursos nas Forças Armadas numa fase em que são conhecidas “limitações”.

“Exige-se de todos um comportamento moral e ético irrepreensível na gestão dos recursos públicos, sobretudo quando estamos perante as limitações de recursos humanos, materiais e financeiros que são conhecidos por todos”, afirmou João Gomes Cravinho, na abertura solene do ano letivo da Escola Naval, no Alfeite, Almada, distrito de Setúbal.

Depois de elogiar as Forças Armadas, que “fazem parte do imaginário e da identidade de Portugal”, o governante sublinhou que “só com uma gestão exemplar” o Governo poderá centrar a sua atenção “no mais importante dos recursos da defesa que são as pessoas”.

Daí, explicou, o novo executivo ter criado uma nova secretaria de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes, ocupada por Catarina Sarmento Castro, presente na cerimónia, e que significou “um reforço” da equipa.

João Gomes Cravinho prometeu diálogo e trabalhar “de forma próxima” com as chefias militares para “por em marcha todas as ferramentas” à sua “disposição para estimular os efetivos e consolidar os apoios aqueles que servem” o país.

No seu discurso, perante o Chefe do Estado Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado, militares, professores e alunos, Gomes Cravinho lembrou estar em curso, com a Lei de Programação Militar (LPM), aprovada em abril, “o maior investimento nas Forças Armadas” desde que o país vive “em democracia”.

É algo que, disse, exigirá uma adaptação da instituição militar “a essa realidade”.

E falando sobre a questão da falta de meios humanos, de que todos os ramos se queixam, o governante sublinhou que o investimento a ser feito em equipamentos, “no “âmbito da LPM, tem de ser complementado pela atualização diligente e constante dos recursos humanos”.

Depois de ter estado na quarta-feira na abertura do ano na Academia Militar, na Amadora, Lisboa, o ministro da Defesa Nacional foi o convidado numa cerimónia idêntica na Escola Naval, onde foram distribuídos diplomas e prémios aos alunos que concluíram o curso.