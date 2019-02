Local Ministra reafirma que obras da ala pediátrica do São João começam no final do ano Por

A ministra da Saúde, Marta Temido, reafirmou hoje que as obras da nova ala pediátrica do hospital de São João, no Porto, começam no final deste ano ou início do próximo.

“O Governo, este Governo, já canalizou para o hospital 23 milhões de euros, 19 milhões de euros são para o pagamento da obra e três milhões de euros são para o capital estatutário”, disse no final de uma reunião com as várias entidades envolvidas no processo.

A governante frisou que há verba e há um projeto quase concluído, logo não tarda para a obra ser lançada.

Além disso, Marta Temido estimou que as crianças com doenças oncológicas sejam realojadas para uma área do edifico principal do São João a partir de abril ou maio, até à conclusão da obra da nova ala pediátrica.

Contudo, a titularidade da obra pertence à Associação O Joãozinho, cujo presidente garantiu à saída do encontro que não irá abdicar dela por estar “farto” das promessas do Governo.