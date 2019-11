Ministra do Trabalho inicia no Alto Minho reuniões mensais nos distritos do país

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, iniciou hoje no Alto Minho reuniões de trabalho mensais em todos os distritos do país para conhecer, “no terreno”, a realidade de cada região.

“Estes contactos são fundamentais para perceber o que podemos melhorar, mudar, ouvir as pessoas, os trabalhadores, as empresas, e ouvir também os serviços públicos desconcentrados para sejam mais eficazes nas respostas às necessidades dos territórios”, afirmou hoje a governante.

Ana Mendes Coutinho, que falava aos jornalistas na biblioteca municipal de Viana do Castelo, antes de iniciar reuniões de trabalho com as associações empresariais e sindicais representativas do Alto Minho, disse tratar-se da “primeira ação da iniciativa intitulada “Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no terreno”.

“O objetivo é conhecer os problemas e identificar projetos as boas práticas que possam ser replicadas e partilhadas e manter contactos com os serviços públicos que estão desconcentrados, com as empresas e as associações que dão respostas sociais nos territórios. Perceber os problemas, os desafios que temos pela frente e, acima de tudo ouvir as pessoas”, especificou.

Acompanhada dos secretários de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, da Segurança Social, Gabriel Bastos, da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, a ministra iniciou o programa de visitas na empresa Painhas, instalada na zona industrial de São Romão do Neiva, onde “em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) decorre um projeto de qualificação de recursos humanos para integração no mercado de trabalho, com 100 por cento de taxa de empregabilidade”.

Ana Mendes Godinho disse que a empresa, “atualmente com 100 formandos, dá qualificação técnica especializada na área de eletricidade”.

“É um bom exemplo, num distrito com crescimento económico cada vez maior. Tivemos a oportunidade de perceber que podemos simplificar os processos de atribuição de vistos de trabalho”, frisou.

A governante deslocou-se ainda ao Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) da Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo (APCVC) , “um projeto-piloto iniciado em fevereiro”.

“Foram visitas muito impressionantes a projetos que respondem aos desafios da sociedade”, referiu.

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, que acompanhou as visitas da ministra do Trabalho, apontou o “problema da demografia que também, neste território, se coloca com alguma acuidade”, defendendo a necessidade de “redimensionar as respostas sociais para a terceira idade”.

O autarca socialista, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho lançou ainda o “desafio de adequar a formação profissional às necessidades das empresas dos setores industrial e tecnológico que se têm vindo a instalar na região”.

“É necessário reorientar a formação profissional para os desafios e as necessidades de emprego das empresas”, reforçou.

Na sexta-feira, ainda em Viana do Castelo, a ministra vai iniciar o segundo dia de reuniões no centro distrital da Segurança Social, passando pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e por centros de formação profissional.

Durante a tarde visita os concelhos de Arcos de Valdevez e Paredes de Coura. A iniciativa governamental termina no sábado, em Vila Nova de Cerveira, com uma ação de ?team building’, que vai juntar cerca de meia centena de dirigentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.