Ministério Público vai recorrer no caso E-Toupeira

O Ministério Público não concorda com a não presença da SAD do Benfica em julgamento, no âmbito do caso E-Toupeira, e vai recorrer da decisão da juíza Ana Peres, revela este sábado o jornal Expresso.

De acordo com a publicação, que cita fonte judicial do processo, o procurador Valter Lemos vai apresentar recurso no Tribunal da Relação de Lisboa, depois de ter argumentado, durante a fase de instrução, que poucos casos eram tão claros como este.

A juíza Ana Peres decidiu esta sexta-feira, não levar a julgamento a SAD do Benfica, por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada, mas o antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves será julgado por corrupção.

A decisão instrutória foi proferida na tarde de hoje pela juíza de instrução criminal Ana Peres, que não pronunciou (não levou a julgamento) a SAD encarnada por nenhum dos 30 crimes que constam da acusação do Ministério Público (MP): um de corrupção ativa, outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem e 29 crimes de falsidade informática.

Segundo a acusação do MP, Paulo Gonçalves, enquanto assessor da administração da Benfica SAD, e no interesse da sociedade, solicitou aos funcionários judiciais Júlio Loureiro (que também não vai a julgamento) e a José Silva (que vai a julgamento, mas que sai em liberdade – estava em prisão domiciliária) que lhe transmitissem informações sobre inquéritos, a troco de bilhetes, convites e ‘merchandising’.