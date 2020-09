Nas Notícias Ministério Público quer amante de Rosa Grilo em prisão preventiva Por

O MP requereu a prisão preventiva de António Joaquim, depois da Relação de Lisboa o ter condenado a 25 anos de prisão por cumplicidade no assassinato de Luís Grilo.

A absolvição do amante de Rosa Grilo foi revertida pelos juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, por entenderem que foi o próprio depoimento da arguida, no Tribunal de Loures, a fornecer elementos para os convencer da participação de António Joaquim no homicídio de Luís Grilo e de que foi ele quem disparou.

Em consequência, o MP avançou hoje com o pedido de alteração de medida de coação.

Segundo o MP, António Joaquim deverá ficar em prisão preventida enquanto decorre o recurso para o Supremo Tribunal, dado existir perigo de fuga.

Neste momento, o amante de Rosa Grilo encontra-se em prisão domiciliária.