Ministério da Saúde de Moçambique preparado para surtos durante a época das chuvas

A ministra da Saúde de Moçambique, Nazira Salé, disse hoje que as instituições estão preparadas para enfrentar surtos que possam ocorrer na presente época chuvosa, apontando a cólera como a principal preocupação.

“Estamos preparados para as principais patologias que possam eclodir, os medicamentos já estão em ´stock` para dispensar de imediato”, afirmou Nazira Salé, falando aos jornalistas, no final de uma visita de trabalho à província de Tete, centro do país.

Além da cólera, prosseguiu, o Ministério da Saúde está mobilizado para atender a casos de malária e doenças diarreicas, cujos casos se agravam entre outubro e março do ano seguinte no país, por ser um período que regista maior queda de chuva.

“Por exemplo, se houver um surto de cólera, temos ‘kits’ para os primeiros 100 casos e, se a situação persistir, vamos mobilizar recursos para o reforço da capacidade em medicamentos”, declarou Nazira Salé.

A ministra da Saúde acrescentou que o seu ministério está também atento ao aumento de casos de hipertensão, diabetes, traumas e acidentes de viação, durante a atual época chuvosa.