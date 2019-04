Apresentações/Novidades Mini renova e sofistica a Clubman Por

A Mini decidiu renovar a sua ‘station’ Clubman, com uma estética que agora engloba os faróis LED com função Matrix, luzes de nevoeiro LED e luzes LED traseira, opcionais ‘Union Jack’.

Esta renovação da Clubman inclui novas cores, suspensões adaptativas, gama de motores mais completa, e transmissão Steptronic. Isto para além de um equipamento de infoentrenimento mais elaborado e atual.

Nas cores Indian Summer Red Metalic, British Racing Green Metalic ou Your Enigmatic Black Metalic a carrinha da Mini ganha uma nova irreverência, que se traduz igualmente em jantes exclusivas e também ‘transborda’ para o seu interior, onde se destacam os opcionais acabamentos em pele.

No interior destaca-se agora o sistema de infoentretenimento, servido por um ecrã de 6,5 polegadas e de última geração, equipado com serviço conectados e dotado de um sistema áudio com seis altifalantes e entrada USB.

Nas versões dotadas de suspensão desportiva, a Clubman aproxima-se do solo 10 milímetros, com o sistema adaptativo a permitir a opção entre dois modos de amortecimento. Um item importante a conjugar com os três motores a gasolina e três diesel disponíveis, com potências que variam entre os 102 cv e os 192 cv.

Para além do sistema de tração integral ALL4, a Mini Clubman também está disponível com diferentes transmissões, consoante a motorização, pois para além da caixa manual de seis velocidades, existe a Steptronic de dupla embraiagem de sete ‘rapports’, bem como a nova Steptronic com conversor de binário de oito velocidades.