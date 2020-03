Motociclismo Mini Enduro levou quatro dezenas a Góis Por

O Campeonato Nacional de Mini Enduro – Jetmar 2020 prosseguiu em Góis, numa jornada que contou com a presença de quatro dezenas d pilotos.

Depois de Vila Nova de Santo André, no final do mês de janeiro, foi a vez da região centro receber a caravana dos jovens talentos num percurso com cerca de duas dezenas de quilómetros e duas especiais bem distintas aquilo que tinham encontrado no arranque da nova época.

O Góis Moto Clube reservou trilhos de nível de dificuldade acertado para todos os pilotos e também para os concorrentes das clássicas, que também tiveram em Góis a sua segunda prova, tal como as senhoras.

Fábio Costa foi o melhor entre os Juniores ao bater, tal como em Santo André, Igor Amorim, desta feita por quase dois minutos, sendo Afonso Froufe a subir ao lugar mais baixo do pódio.

Nos Juvenis Filipe Salgado melhorou o terceiro posto conseguido nas areias alentejanas e ‘assinou’ a sua primeira vitória no campeonato, ao terminar com menos de um segundo e meio de vantagem sobre Tomás Alves, o vencedor da primeira ronda, e sete segundos sobre Tomás Santos, que tinha sido segundo em Santo André.

Repetindo o sucesso da primeira prova da época Vasco Salgado voltou a ser o vencedor entre os Infantis, batendo por mais de dois minutos Duarte Filipe, e deixando na terceira posição Guilherme Alves.

As Senhoras também reeditaram o pódio da abertura de novo ano, com Francisca Duarte a fechar com quase dois minutos face a Inês Godinho, e esta igualmente com vantagem clara sobre Ana Fernandes.

Nas Clássicas foi Miguel Cação o melhor da classe 3 e Marco Lopes nas Clássicas 4, tal como tinha acontecido na primeira prova do campeonato, que prossegue a 16 de maio em Águeda, marcando o início da segunda metade da temporada, que encerrará na Lousã, tal como em 2019.