Motores Mini celebra 60 anos no Estoril Classics

Na semana em que celebra os seus 60 anos, a Mini diz presente no Estoril Classics, que se vai disputar no Autódromo Fernanda Pires da Silva nos próximos dias 12 e 13 de setembro.

São atividades especiais da icónica marca britânica que estão previstas para a grande festa das corridas do passado, que terá o apoio do importador em Portugal.

Está previsto um desfile em pista, uma concentração e um espaço reservado para os proprietários, para além de duas corridas exclusivas para Mini Clássicos.

Convém lembrar que o primeiro Mini foi mostrado ao público oficialmente a 26 de agosto de 1959 e desde então o seu sucesso tem sido notável. Passou de ser apenas um modelo da então British Leyland – Austin ou Morris Mini – para ganhar estatuto de marca.

Este ano celebram-se seis décadas de existência com a comemoração a decorrer no âmbito da grande festa do mundo do automóvel clássico, que é o Estoril Classics. E a corrida exclusiva para Mini de Grupo 1 e Grupo 2 é também ela uma forma de comemorar a efeméride.

Neste âmbito foi criado um ‘pack Mini’, para que os proprietários de Mini de todas as gerações possam ter acesso a um lugar reservado no ‘paddock’ do Circuito do Estoril. Graças à Mini Portugal esta vantagem inclui dois bilhetes para o fim de semana, ida à pista inserida no desfile Mini e estacionamento exclusivo no ‘paddock’ a um preço simbólico de 10 euros. Aos proprietários basta uma inscrição em www.estorilclassics.com.