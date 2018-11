Nas Notícias Militar de elite suspeito da morte de um Comando do Exército Por

A Polícia Judiciária Militar (PJM) deteve, nesta quarta-feira, um militar de elite por ser suspeito da morte de um Comando do Exército.

De acordo com o Correio da Manhã, Luís Teles foi encontrado morto na Carregueira a 21 de setembro, naquilo que apontava ser um suicídio.

No entanto, de acordo com as investigações da PJM, existe um suspeito nesta morte.

Assim, um militar de elite foi preso, nesta quarta-feira, para responder na justiça militar sobre esta morte e os seus contornos.

A PJM ainda não comentou oficialmente este caso.

Na altura, recorde-se, o Exército informou o acontecimento.

“É com pesar que o Exército informa que hoje pelas 19h42, faleceu no Regimento de Comandos, um militar Comando decorrente de um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo.”

Na altura, a instituição militar explicou também que iriam ser tomadas diligências para apoiar a família do Comando que perdeu a vida.

“O Exército lamenta o falecimento do militar estando a acompanhar a situação. A família foi informada do trágico acontecimento tendo sido acionado o apoio psicológico”.