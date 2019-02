Desporto Militão apanhado na noite está fora do jogo com o Tondela Por

Central brasileiro esteve na discoteca Eskada a celebrar aniversário de Luizão, atleta do FC Porto B. Ambos estão sob alçada disciplinar. Aumentam as dores de cabeça de Sérgio Conceição, que já não poderá contar com Danilo, Aboubakar, Soares e Marega.

O defesa-central Éder Militão desrespeitou o regulamento interno do FC Porto e está fora do jogo com o Tondela.

O jogador foi visto na discoteca Eskada, no Porto, na madrugada de quinta-feira, a celebrar o aniversário de Luizão, outro jogador do FC Porto, mas da equipa B.

Assim que o clube da Invicta tomou conhecimento destes factos, decidiu afastar o jogador, que desse modo ficará afastado do encontro do campeonato, diante do Tondela, que se disputa nesta sexta-feira.