Milhares defendem em Madrid unidade de Espanha em concentação promovida pelo VOX

Milhares de pessoas concentraram-se hoje na Praça de Colon, em Madrid, num encontro convocado pelo Vox para defender a “unidade da Espanha, a ordem constitucional e a convivência nacional”.

O evento conta com a presença do presidente partido, Santiago Abascal, e de líderes do Vox como Iván Espinosa de los Monteros e Rocío Monasterio.

Cerca de duzentos voluntários levaram para o comício uma bandeira de Espanha com 1.000 metros quadrados – 50 de comprimento por 20 de largura, o tamanho de uma piscina olímpica – e com pouco mais de 130 quilos.

A bandeira, que segundo a empresa que a produziu é a maior da história, foi transportada desde a rua Génova – onde se localiza a sede do Partido Popular (PP) – até à praça de Colón, apurou a agência Efe.

Fontes do Vox adiantaram à Efe que, “por enquanto”, nenhum representante do partido é esperado na manifestação de domingo em Barcelona, organizada pela organização constitucionalista Sociedad Civil Catalana contra a independência daquela região autónoma.