Mikkelsen e Ostberg não vão à Austrália

Andreas Mikkelsen e Mads Ostberg deveriam representar a Hyundai e a Citroën, respetivamente, no Rali da Austrália. Mas tal não vai acontecer.

Se no caso de Mikkelsen a descolação aos antípodas marcaria o regresso do norueguês à competição depois de ter ‘ficado de fora’ na Catalunha, a situação de Ostberg teria a ver com a promoção no WRC.

Assim, a prova australiana terá apenas dois Hyundai i20 WRC para Thierry Neuville e Craig Breen, enquanto a Citroën alinha com os dois habituais C3 WRC para Sebastien Ogier e Esapekka Lappi. Isto porque depois de Ott Tanak se sagrar Campeão do Mundo Ostberg não teria qualquer utilidade, pois Ogier já não tem outro objetivo para lutar senão o do seu resultado na prova.