Motores Mike Conway de fora na equipa de Filipe Albuquerque e João Barbosa Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa vão alinhar nas 24 Horas de Daytona fazendo equipa apenas com Christian Fittipaldi, já que Mike Conway não participará na prova.

A ausência do britânico, habitual piloto da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência, prende-se com o facto de não ter conseguido voo a partir do Reino Unido que lhe permitisse alinhar nos treinos de hoje. Foi decidido que Conway terá mesmo de ficar de fora da formação do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing.

Gary Nelson, o diretor da equipa, explicou o sucedido: “Estivemos ao telefone com o Mike e ele ficou retido e ainda está em Inglaterra. Estamos muito desiludidos por não podermos ter Mike no nosso carro nesta corrida. Com o atraso ficou óbvio que não podia fazer a viagem até Daytona a tempo de participar na última sessão de treinos. Decidimos que o melhor para a equipa do carro # 5 para as 24 Horas era que façamos a corrida com Christian, João e Filipe”.

Mike Conway também não poderá competir pela Action Express Racing nas 12 Horas de Sebringm devido aos seus compromissos com a Toyota no WEC, mas poderá vir a alinhar nas outras duas corridas da Taça Norte-Americana de Resistência, Watkins Glen e Road Atlanta, que se disputam mais para o final do ano.

Recorde-se que o Cadillac DPi # 5 não conseguiu completar uma única volta na qualificação, devido a um problema com os travões de uma das rodas e irá partir do final da grelha de partida das 24 Horas de Daytona, que se iniciarão ao final da tarde de amanhã.