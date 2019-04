Motores Miguel Ramos vence Pro Am Cup no arranque do Blancpain Endurance Cup Por

Miguel Ramos, fazendo equipa com o suíço Adrian Amstutz e o russo Leo Maschitski, venceu hoje a categoria Pro Am Cup na prova de abertura do campeonato Blancpain Endurance Cup, que se disputou no Autódromo de Monza.

Numa corrida que foi marcada pelo mau tempo, sobretudo a chuva, o piloto português e os seus companheiros de equipa no Lamborghni Huracan GT3 Evo # 77 da Barwell Motorsport, largaram da segunda posição da sua categoria e do 27º lugar da grelha de partida.

No entanto rapidamente o trio do ‘Lambo’ amarelo fluorescente assumiu as rédeas da classe, manteve um andamento consistente e adotou uma estratégia acertada,mesmo face às difíceis condições climatéricas, com Miguel Ramos a realizar o último terço da prova, quando a pista começou a secar e era necessário encontrar água fora das trajetórias para não aquecer demasiado os pneus.

O piloto de Gaia concluiria a corrida no 16º posto absoluto, quatro posições acima do mais direto adversário, Chris Frogatt, que levou o Ferrari 488 GT3 # 93 da Tempesta Racing à segunda posição da Pro Am Cup.

A corrida foi ganha ‘à geral’ pelo Porsche 911 GT3 RS # 54 da Dynamic Racing, tripulado por Klaus Bachler, Andrea Rizzoli e Zaid Askananki, que ficaram na frente da prova a minutos do final da prova, quando Christopher Haase sofreu um furo no Audi R8 LMS GT3 # 25 que liderava a corrida com uma confortável vantagem.

No segundo posto terminaram Marco Mapelli, Andrea Caldarelli e Daniel Lind, no Lamborghini Huracan GT3 da FFF Racing, com Maro Engel, Yelmer Buurman e Lukas Stoltz a completar o pódio, no Mercedes AMG GT3 # 4 da Black Falcon.