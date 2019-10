Motores Miguel Ramos vence finalmente no GT Open em Monza Por

Miguel Ramos e Fabrizio Crestani conseguiram finalmente a tão ambicionada primeira vitória da época no International GT Open, ao imporem-se na primeira corrida do fim de semana.

A dupla luso-italiana do Mercedes AMG GT2 # 10 da SPS Automotive Performance tinha-se qualificado apenas na quinta posição da grelha de partida, mas na corrida deu tudo por tudo para chegar à liderança.

Depois de um primeiro turno muito forte de Crestani, Ramos conseguiu manter a ascensão do Mercedes preto e vermelho, que aproveitou o facto de não ter handicap na altura dos ‘pit-stop’ para rapidamente passar a ser o perseguidor do líder Riccardo Agostini, que no Mercedes AMG GT3 # 8 parecia caminhar para a vitória.

Contudo uma infração da Antonelli Motorsport, quando o Mercedes branco parou boxes, acabou por lhe custar uma penalização de cinco segundos, que foi insuficiente para entregar a Miguel Ramos e Fabrizio Crestani a vitória, uma vez que Agostini cortou a meta com pouco mais de quatro segundos de vantagem sobre o piloto português.

“Estou muito contente. A nossa primeira vitória do ano. Precisava de ter outra vitória para igualar o Andrea Monterimini. Terei que voltar no próximo ano”, afirmava o piloto de Vila Nova de Gaia pouco depois de deixar o ‘cockpit’ do Mercedes # 10 e de subir ao pódio de Monza para receber o prémio.

Infelizmente que o desempenho de Miguel Ramos não teve correspondência no de Henrique Chaves, já que o McLaren 750S # 59 da Teo Martín Motosport que o português dividia com Martin Kodric foi forçado a abandonar, depois da dupla se ter qualificado para o terceiro lugar da grelha.

Vale o resultado de António Coimbra e Luís Silva, que no Mercedes AMG GT3 # 89 da Sports & You foi terceiro da categoria AM, depois de na qualificação terem garantido o segundo melhor tempo da classe.