Miguel Ramos sobe ao pódio na estreia com o Mercedes em Paul Ricard

Miguel Ramos subiu ao pódio na sua estreia aos comandos de um Mercedes AMG GT3 da equipa SPS no International GT Open, campeonato que se iniciou no fim de semana no traçado de Paul Ricard.

Dividindo o carro de Estugarda com o italiano Fabrizio Crestani, o piloto português esteve em destaque logo no sábado, onde estiveram na luta pelos lugares da frente no primeiro confronto, depois de se terem qualificado para a quinta posição da grelha de partida.

Ramos e o seu companheiro de equipa cruzaram a meta na quarta posição, que foi possível depois de uma excelente ultrapassagem por fora por parte do piloto de Gaia, antecipando aquilo que poderia vir a ser um segundo confronto ainda mais positivo no domingo.

Ainda assim a tarefa da dupla luso-italiana apresentava-se mais complicada, uma vez que o Mercedes AMG # 10 arrancava do 10º lugar da grelha. Foi uma prova em constante recuperação de posições, com Ramos e Crestani a cruzarem a meta no segundo posto, que se transformou em terceiro devido a uma posterior penalização de cinco segundos.

Um resultado que deixa a equipa no segundo lugar do campeonato, antes da segunda ronda que terá lugar a 25 e 16 de maio em Hockenheim, na Alemanha.