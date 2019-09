Motores Miguel Ramos regressa ao GT Open “à procura da primeira vitória do ano” Por

Miguel Ramos está de regresso à competição após a pausa de verão disputando a prova do International GT Open que se disputa este fim de semana em Silverstone.

O piloto de Vila Nova de Gaia volta a dividir o Mercedes AMG GT3 # 10 com Fabrizio Crestani e o objetivo claro é lutar pela primeira vitória do ano, numa temporada onde a dupla tem conseguido pontuar em todas as provas.

Tem sido, de facto, uma boa época para Ramos e Crestani, mas está a faltar o ‘sabor’ do triunfo, sendo que o Mercedes AMG GT3 é bastante competitivo, mesmo face a uma concorrência de enorme qualidade.

O equilíbrio tem sido a nota dominante, com cinco duplas representando três marcas diferentes – Lamborghni, McLaren e Mercedes – a estarem separadas por apenas 15 pontos no topo da classificação, pelo que se espera por uma luta intensa em Inglaterra.

“Temos conseguido pontuar em todas as corridas e subimos três vezes ao Pódio, contudo ainda estamos à procura da nossa primeira vitória este ano”, começa por referir Miguel Ramos.

O piloto de Gaia destaca também: “Silverstone é um dos meus circuitos e onde o Mercedes também costuma ser muito competitivo, no entanto a única duvida reside nos 50kgs extra que nos puseram após a segunda prova no campeonato”.

“A ver vamos, a equipa está motivada e tem feito tudo para nos dar o melhor. Pela nossa parte, tanto eu como o Fabrizio, também temos feito tudo o que podemos. A luta está intensa no topo e os 14 pontos que nos separam do líder não nos assustam, antes pelo contrário, motivam-nos para os tentar alcançar”, acrescenta Miguel Ramos, bastante motivado para a prova deste fim de semana.