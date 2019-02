Motores Miguel Ramos no GT Open mas de Mercedes Por

Miguel Ramos vai regressar ao International GT Open, volta a ter como companheiro de equipa o italiano Fabrizio Crestani, mas troca de carro.

Em vez do Lamborghini Huracan GT3 que utilizou na temporada passada no Blancpain GT Series Endurance Cup, o piloto português vai tripular um Mercedes AMG GT3.

A equipa também muda, pois Ramos, de 48 anos – campeão da disciplina em 2015 e vice-campeão em 2013 e 2014 com 17 vitórias no seu currículo –, irá alinhar pela SPS Automotive Performance na categoria Pro-Am, onde os ocupantes do outro Mercedes da mesma formação, Valentin Pierburg e Tom Onslow-Cole, defendem o título conquistado no ano passado.