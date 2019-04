Motores Miguel Ramos ‘ataca’ GT Open de Mercedes Por

Miguel Ramos vai voltar a marcar presença no International GT Open, desta vez com um projeto que inclui um Mercedes AMG GT3 da equipa SPS, e tendo novamente Fabrizio Crestani como companheiro de equipa.

A temporada inicia-se no próximo fim de semana em Paul Ricard, onde a dupla luso-italiana se vai bater pela vitóia na categoria Pro-AM, onde no ano passado alcançaram a segunda posição final.

“A SPS é uma equipa de topo no GT Open, tendo aliás vencido no ano passado. Por outro lado, tanto eu como o Fabrizio já vencemos este campeonato. Como tal estamos conscientes do potencial que temos para realizar uma boa época”, considera Miguel Ramos.

Depois de há duas semanas ter alinhando na Blancpain GT Endurance Cup em Monza, onde alcançou uma excelente vitória com um carro e equipa diversas, a moral do piloto de Gaia está em alta: “Tivemos um bom arranque na Blancpain, com a vitória em Monza, mas a equipa é diferente, o meu companheiro de equipa também e o Lamborghini também é diferente deste Mercedes. Há que mudar o ‘chip’ mental e adaptar-me às características de cada carro”.