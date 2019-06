Motores Miguel Ramos aponta à vitória em Spa-Francorchamps Por

Miguel Ramos está a postos para mais um embate do International GT Open, que este fim de semana tem lugar no mítico circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Aos comandos do Mercees AMG GT3 # 10 da SPS Performance, que divide uma vez com Fabrizio Crestani, o piloto português quer vencer, de modo a relançar a sua campanha no campeonato, onde ocupa atualmente a quarta posição.

Num traçado que é idolatrado pela maioria dos pilotos, Miguel Ramos não foge ‘à regra’ e também sente um grande fascínio pelo traçado das Ardenas: “Há quem diga que é o circuito mais bonito do Mundo. Já o percorri inúmeras vezes e desde a travagem para La Source, a descida para a sequência Eau Rouge / Radillion, a longa reta Kemmel e a chegada rápida das Les Combes e Malmedy, são de cortar a respiração. Depois até Blanchimont e a chicane da Bus Stop, fazem realmente deste circuito algo de único”.

“Outra particularidade muito interessante é que em caso de instabilidade atmosférica, pode chover em determinadas zonas, enquanto outras estão com piso completamente seco. Mais um bom desafio que temos de enfrentar, mas estamos confiantes no nosso ritmo neste inicio de temporada”, acrescenta o piloto de Gaia, motivado para a prova deste fim de semana.