Miguel Ramos aponta à vitória em Monza para terminar GT Open ‘em beleza’

A temporada de Miguel Ramos no International GT Open não decorreu como esperava, pelo que vai para a derradeira ronda do campeonato, no próximo fim de semana, em Monza a pensar apenas no resultado pelo resultado.

Como o resultado da última corrida em Barcelona não foi favorável ao piloto português e ao seu parceiro no Mercedes AMG GT3 # 10 da SPS, Fabrizio Crestani, o objetivo é tentar a vitória no ‘templo da velocidade’.

Miguel Ramos está mesmo determinado a que a deslocação ao traçado a norte de Milão não seja apenas para cumprir calendário. Assim a equipa não pode cometer erros, tem de ser rápida desde os primeiros treinos e bater a concorrência.

“O mau resultado em Espanha, não nos permite nesta altura e com apenas duas corridas para disputar no próximo fim de semana, aspirarmos ao titulo que era o nosso objetivo no inicio da época”, enfatiza o piloto de Vila Nova de Gaia.

Ainda assim Miguel Ramos vê alguns aspetos positivos na sua época, embora a vitória seja algo que ainda não conseguiu: “Foi uma temporada muito regular e por isso as quatro presenças no pódio. Infelizmente ainda não conseguimos subir ao degrau mais alto, vamos por isso tentar fazê-lo em Monza”.