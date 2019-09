Motores Miguel Oliveira recuperado e motivado em Misano Por

Miguel Oliveira chega motivado ao Grande Prémio de San Marino de MotoGP, que este fim de semana se disputa em Misano, motivado.

O piloto português da Red Bull Tech3 sofreu um acidente em Silverstone, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, mas já está recuperado e determinado a voltar aos pontos, como tem sucedido ao longo da presente temporada.

“Depois do acidente em Silverstone fiquei com uma lesão no meu ombro direito. Infelizmente esta lesão impediu-me de testar em Misano, mas felizmente tivemos um longo período de pausa para recuperar. Fiz bastante fisioterapia e fui observado por especialista para melhorar a minha condição física”, explica Miguel Oliveira.

O piloto de Almada refere também: “Empenhei-me para estar a cem por cento em Misano. Certamente que estas coisas normalmente levam tempo, mas estou otimista em relação à minha condição física, e especialmente motivado para conseguir bons resultados. Por isso espero começar o GP de San Marino como quando cheguei a Silverstone”.