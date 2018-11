Motociclismo Miguel Oliveira recebe um novo apoio no MotoGP Por

Miguel Oliveira recebeu um novo apoio na sua estreia aos comandos de uma máquina de MotoGP.

Nos testes de pré-temporada da disciplina ‘rainha’ do motociclismo mundial realizados com a KTM da equipa Tech no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, a máquina do piloto português ostentou já os logos da Elf.

A famosa marca de lubrificantes franceses é um novo estabelecido mundialmente no desporto motorizado, nomeadamente na Fórmula 1 e no Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, e junta-se agora à nova ‘aventura’ de Miguel Oliveira no MotoGP.

A Elf, marca do Grupo Total representado em Portugal pela PureTech, vai figurar nas motos da equipa Tech 3 na classe maior, com Miguel Oliveira e Hafizh Syahrin, bem como nas máquinas de Marco Bezzecchi e Phillip Ötll em Moto2. Isto depois de uma parceria acordada com a Tech3, a equipa de Hervé Poncharal, válida para os três próximos anos.

E se Valência foi a primeira aparição das KTM da Tech3 com os logos da Elf, eles poderão ser vistos novamente nos próximos testes de pré-temporada de MotoGP, que decorrerão nos próximos dias 28 e 29 de novembro em Jerez de La Frontera.