Motociclismo Miguel Oliveira prossegue evolução na Malásia Por

Miguel Oliveira voltou a ser o melhor estreante no segundo dia de testes oficiais de MotoGP no Circuito de Sepang, na Malásia.

Sob um calor sufocante, em que o asfalto da pista asiática superou os 56 graus centígrados, o piloto português da Tech3 realizou o 20º registo entre 27 pilotos, mas melhorou em quase três décimas o seu tempo da véspera.

Acima de tudo Oliveira mostrou que está cada vez mais familiarizado com a KTM RC16 # 88, completando 61 voltas e superando claramente o seu companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin.

Num dia em que o mais rápido foi Maverick Viñales, Miguel Oliveira completou a sua melhor volta em 2m00,672s, gastando mais 1,775s que o espanhol da Yamaha, que bateu por 0,527s o seu compatriota Alex Rins, da Suzuki, e por 0,620s o australiano Jack Miller, numa das Ducati da equipa Pramac.

Já o Campeão do Mundo Marc Marquez, que fora o mais rápido na véspera, não foi além do oitavo tempo, duas posições abaixo de Valentino Rossi, que realizou o sexto tempo, a 0,728s do seu companheiro de equipa. Isto num dia que foi marcado pela queda de Pol Espargaró, da equipa oficial da KTM, que apesar de aparatosa não teve consequências físicas para o piloto espanhol.