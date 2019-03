Motociclismo Miguel Oliveira promete “lutar pelos pontos” na corrida de MotoGP na Argentina Por

Miguel Oliveira promete “lutar pelos pontos” na segunda prova do Campeonato do Mundo de MotoGP, que se disputa no domingo, na Argentina.

O piloto da Red Bull KTM Tech3 demonstrou ter ritmo para rodar num lugar entre o 15.º e o décimo lugar na prova de abertura da época, no Qatar, mas o desgaste prematuro dos pneus atirou-o para o 17.º lugar final, a dois dos que permitem pontuar.

A caravana segue agora para o circuito de Termas de Rio Hondo, onde o piloto português nunca rodou com uma mota da classe principal do Campeonato do Mundo de velocidade.

“Esta é a primeira pista em que vou correr sem ter testado antes. Teremos de nos adaptar rapidamente às condições do asfalto e ao traçado. Vamos tentar descobrir a mota, juntamente com a pista, sabendo de antemão que gosto bastante dela”, afirma Miguel Oliveira.

O piloto de Almada acredita que será um fim de semana positivo. “Espero continuar a lutar a partir do ponto em que terminámos no Qatar, que foi pelos pontos. Esse continua a ser o meu objetivo, melhorar a minha condução e a minha relação com a equipa, com a mota e com a afinação geral do conjunto”, destacou Miguel Oliveira, manifestando-se “confiante e pronto para voltar a lutar” pelos pontos.

A exibição do piloto português com a KTM RC16 deixou os responsáveis da equipa francesa entusiasmados. Hervé Poncharal, o dono da estrutura em que alinha Miguel Oliveira, viu “uma corrida muito excitante”, em que o piloto luso “aprendeu muito”.

“Claramente, as últimas sete ou oito voltas foram difíceis [para ele], mas isso faz parte do processo de aprendizagem de um estreante em MotoGP”, sublinhou.

Para a ronda argentina, Poncharal admitiu que a equipa ainda não está “em posição de lutar pelos cinco primeiros lugares”, mas disse esperar que tanto Miguel Oliveira como o malaio Hafizh Syahrin, o outro piloto da equipa, “terminem nos pontos e, se possível, junto” dos pilotos oficiais da KTM, o francês Johann Zarco e o espanhol Pol Espargaró.

Os primeiros treinos livres estão previstos para as 14:50 (hora de Lisboa) de sexta-feira.