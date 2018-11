Motociclismo Miguel Oliveira progride com a KTM de MotoGP Por

O segundo dia de testes de Miguel Oliveira com a KTM de MotoGP em Jerez de La Frontera evidenciou francos progressos.

O piloto português, já perfeitamente integrado na equipa Tech3, concluiu a primeira parte da preparação para a sua primeira época na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial com várias horas de trabalho no traçado andaluz.

Foi possível a Miguel Oliveira melhorar o ‘set-up’ da KTM RC16 # 88 e também baixar os seus tempos por volta, apesar das baixas temperaturas que se fizeram sentir no Circuito Angel Nieto. As sensações melhoraram e foi possível efetuar uma volta em 1m40,577s, após 61 passagens pela meta.

É certo que o vice-campeão do Mundo de Moto2 ficou apenas com o 24º tempo, a menos de um segundo de Johan Zarco, que é um dos dois pilotos oficiais da KTM, numa sessão que acabou por ter em Takaaki Nakagami o homem mais rápido em pista.

Aos comandos da Honda da LCR o japonês realizou uma volta em 1m37,945s, usando ainda a versão 2018 da Honda RC213V para bater o Campeão do Mundo em título, Marc Marquez, por 0,025s. O terceiro mais veloz foi Maverick Viñales, o melhor representante da Yamaha.